В Україні 6 січня святкують Водохреще

Це третє, найбільше й завершальне свято різдвяно-новорічного циклу.

У понеділок, 6 січня, українці святкують Хрещення Господнє або Богоявлення.

Це третє, найбільше й завершальне свято різдвяно-новорічного циклу.

Цьогоріч в Україні вдруге офіційно святкують Водохреще 6 січня. Православна церква України та Українська греко-католицька церква 1 вересня 2023 року перейшли на новоюліанський календар. Тож тепер більшість церковних дат відзначаються на 13 днів раніше.

Новоюліанським же календарем користуються більшість православних церков, в тому числі Константинопольський патріархат.

Водночас чимала частина українців досі не перейшли на новий календар і відзначають свята за старим стилем. Тому 6 січня вони святкуватимуть Святвечір, а освячуватимуть воду у храмах як і раніше 19 січня.

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