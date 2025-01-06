В Украине 6 января празднуют Крещение

Это третий, самый большой и завершающий праздник рождественско-новогоднего цикла.

В понедельник, 6 января, украинцы празднуют Крещение Господне или Богоявление.

Это третий, самый большой и завершающий праздник рождественско-новогоднего цикла.

В этом году в Украине во второй раз официально отмечают Крещение 6 января. Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь 1 сентября 2023 перешли на новоюлианский календарь. Теперь большинство церковных дат отмечаются на 13 дней раньше.

Новоюлианским же календарем пользуется большинство православных церквей, в том числе Константинопольский патриархат.

В то же время, большая часть украинцев до сих пор не перешли на новый календарь и отмечают праздники по старому стилю. Поэтому 6 января они будут праздновать Сочельник, а освящать воду в храмах как и раньше 19 января.

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