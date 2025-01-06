Володимир Зеленський допускає дію НАТО не на всій території України

Президент розповів про один із варіантів вступу України до НАТО.

У разі запрошення України до НАТО, члени Альянсу зможуть тимчасово діяти не на всій території. Таке рішення озвучив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману.

Український лідер наголосив, що Україна не визнає окупацію будь-яких своїх регіонів, водночас заявив, що «можна домовитися» про варіант участі в Альянсі, за якого його фактична дія поширюватиметься на підконтрольні території.

«Але НАТО може діяти на частині, що контролюється Україною. Про це можна домовитися, я впевнений. Так, це не великий успіх для нас, але якщо ми бачимо дипломатичний спосіб завершення війни, то це перше. Друге – пакет зброї», - наголосив Президент.

Крім того, на думку Зеленського, членство України в НАТО було б гарантіями безпеки для РФ, адже НАТО – це оборонний союз.

«Гарантії НАТО для України – взагалі-то, це гарантії безпеки для росіян», - зазначив Президент.

Водночас він додав, що не менш важливими є більш жорсткі санкції проти Росії та єдність США і ЄС в окреслених питаннях.

Володимир Зеленський також вважає, що усунення Росії з енергетичних ринків, з одного боку, посилить економіку США, в з другого – послабить Росію, яка не зможе продовжувати війну без ресурсів.

Також Президент назвав умову за якої Україна погодиться на зупинку вогню.

Крім того, він розповів, що просив США залякати диктора Володимира Путіна перед повномасштабним вторгненням. Адже фрази «якщо він прийде і буде вбивати, ми введемо санкції» – це х***ня, зазначив він.

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