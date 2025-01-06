У Києві розшукують матір однорічної дитини, яку врятували із замкненої квартири

У квартирі знаходився однорічний хлопчик, який перебував у критичному стані.

Поліція Києва встановлює місцеперебування матері, яка залишила свою однорічну дитину у замкненій квартирі. Наразі розпочато кримінальне провадження за фактом злісного невиконання обов'язків по догляду за дитиною.

Нагадаємо, у Києві із закритої квартири врятували немовля у вкрай критичному стані.

Як уточнили у поліції, повідомлення про замкнену у квартирі дитину надійшло до Дніпровського управління поліції. Ювенальні поліцейські, які першими прибули на місце події, почули за дверима квартири дитячий плач, проте двері ніхто не відчиняв. Відтак правоохоронці викликали службу КАРС, аби відкрити двері помешкання.

«У квартирі знаходився однорічний хлопчик, який перебував у критичному стані. Більше нікого з дорослих в оселі не було. Лікарі госпіталізували малюка, йому наразі надається необхідна медична допомога», - зазначили у поліції.

Також там вказали, що особа матері дитини уже встановлена – це 16-річна дівчина, яка останній рік проживає у столиці. Поліцейські наразі вживають всі необхідні заходи щодо встановлення її місцеперебування, а також встановлюють родичів неповнолітньої.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 166 Кримінального кодексу України – злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до п’яти років.

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