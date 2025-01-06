У Києві чоловік облив прапорці на Майдані Незалежності рідиною з пляшки для розпалювача

На відео молодий чоловік обливає прапорці, які встановлюють загиблим військовим, рідиною з пляшки для розпалювача.

У столиці правоохоронці встановлюють особу, яка намагалася пошкодити прапорці на Майдані Незалежності.

Як вказали у поліції Києва, відеоролик, на якому молодий чоловік обливає прапорці, які встановлюють загиблим військовим, рідиною з пляшки для розпалювача поліцейські виявили під час моніторингу соціальних мереж.

Відтак, зазначену інформація зареєстровали Шевченківським управлінням поліції. Наразі правоохоронці вживають заходів щодо встановлення особи порушника та його затримання.

На відео, яке поширив чоловік, він заявив, що свої дії він мотивував тим, що нібито хотів привернути увагу до того, що місце не охороняється.

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