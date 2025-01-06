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Дональд Трамп анонсував призначення ведучої FoxNews Теммі Брюс речницею Держдепу

10:24, 6 січня 2025
Представника Держдепу Меттью Міллера замінить журналістка Теммі Брюс.
Дональд Трамп анонсував призначення ведучої FoxNews Теммі Брюс речницею Держдепу
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Американська письменниця, журналіст і ведуча телеканалу FoxNews Теммі Брюс буде призначена на посаду речника Державного департаменту США. Таке рішення анонсував обраний президент США Дональд Трамп.

«Для мене велика честь оголосити, що Теммі Брюс приєднається до нашого неймовірного кандидата на посаду державного секретаря США Марко Рубіо як представника Державного департаменту США... Як одна з найдавніших авторок новин, Теммі приносила правду американському народу понад два десятиліття. Я знаю, що вона принесе ту саму силу переконання і безстрашний дух на своїй новій посаді речника Державного департаменту», - написав Трамп у соцмережі.

Наразі посаду представника Держдепу США обіймає Меттью Міллер.

Також стало відомо, що обраний президент Дональд Трамп обрав Карі Лейк наступним директором «Голосу Америки» — телевізійної мережі, що фінансується державою.

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США Дональд Трамп

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