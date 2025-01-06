Верховная Рада рассмотрит законопроект об отмене Хозяйственного кодекса в ближайшее время – Руслан Стефанчук

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук анонсировал рассмотрение законопроекта об отмене Хозяйственного кодекса в ближайшее время.

Фото: Facebook / Ruslan Stefanchuk

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что в ближайшее время Верховная Рада рассмотрит законопроект №6013 «Об особенностях регулирования предпринимательской деятельности отдельных видов юридических лиц и их объединений в переходный период». В настоящее время продолжаются общественные обсуждения этой инициативы.

Напомним, этот законопроект предусматривает отмену Хозяйственного кодекса.

«На платформе Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины с участием более 400 представителей из всех регионов были обсуждены предложенные парламентом изменения.

Во время встречи подчеркнул, что законопроект предусматривает:

переходный период и сохранение деятельности коммунальных предприятий в течение этого времени;

урегулирование норм на переходный период в рамках законопроекта №6013, закона «О местном самоуправлении» и Гражданского кодекса, предотвращающего появление пробелов после утраты действия Хозяйственного кодекса Украины;

расширение возможностей территориальных общин, которые могут создавать юридические лица;

неизменность работы коммунальных медицинских учреждений, уже действующих в общинах;

гармонизацию национального и европейского законодательства в сфере прав без угроз неконтролируемого лишения общин их имущества.

Благодарен коллегам из Конгресса местных и региональных властей за создание платформы для конструктивного диалога с местными властями» - отметил Руслан Стефанчук.

Напомним, народным депутатам 3 декабря предоставлена ​​сравнительная таблица к законопроекту 6013 об отмене Хозяйственного кодекса.

В Переходных положениях предусмотрено, что Хозяйственный кодекс признается утратившим силу со дня введения в действие настоящего Закона.

Автор: Наталя Мамченко

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