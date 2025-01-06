Верховная Рада рассмотрит законопроект об отмене Хозяйственного кодекса в ближайшее время – Руслан Стефанчук

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что в ближайшее время Верховная Рада рассмотрит законопроект №6013 «Об особенностях регулирования предпринимательской деятельности отдельных видов юридических лиц и их объединений в переходный период». В настоящее время продолжаются общественные обсуждения этой инициативы.
Напомним, этот законопроект предусматривает отмену Хозяйственного кодекса.
«На платформе Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины с участием более 400 представителей из всех регионов были обсуждены предложенные парламентом изменения.
Во время встречи подчеркнул, что законопроект предусматривает:
Благодарен коллегам из Конгресса местных и региональных властей за создание платформы для конструктивного диалога с местными властями» - отметил Руслан Стефанчук.
Напомним, народным депутатам 3 декабря предоставлена сравнительная таблица к законопроекту 6013 об отмене Хозяйственного кодекса.
В Переходных положениях предусмотрено, что Хозяйственный кодекс признается утратившим силу со дня введения в действие настоящего Закона.
Автор: Наталя Мамченко
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