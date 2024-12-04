В Верховной Раде обновили текст законопроекта об отмене Хозяйственного кодекса

3 декабря депутатам предоставили сравнительную таблицу ко второму чтению законопроекта, но обновленный текст тоже предусматривает отмену Хозяйственного кодекса.

Народным депутатам 3 декабря предоставлена ​​сравнительная таблица к законопроекту 6013 об отмене Хозяйственного кодекса.

В Переходных положениях предусмотрено, что Хозяйственный кодекс признается утратившим силу со дня введения в действие настоящего Закона.

Главное юридическое управление парламента, предоставляя заключение на обновленный текст законопроекта, отметило, что замечания ГЮУ от 25 октября 2024 г. относительно ошибочности концепции проекта закона об особенностях регулирования деятельности юридических лиц отдельных организационно-правовых форм в переходный период и объединений юридических лиц, а также об отсутствии предмета правового регулирования и завершенности механизма правового регулирования отношений в сфере хозяйствования и нецелесообразности отмены единого кодификационного акта, которым урегулированы вопросы правового хозяйственного (экономического) порядка в Украине, путем распыления только части текста такого акта по отдельным частям других законодательных актов, остаются также актуальными.

Напомним, ранее ГЮУ назвало этот законопроект в случае его принятия «законом непредсказуемых последствий».

Ниже приводим новые замечания Главного юридического управления на обновленный текст проекта 6013.

Автор: Наталя Мамченко

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