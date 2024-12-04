У Верховній Раді оновили текст законопроекту про скасування Господарського кодексу

3 грудня депутатам надали порівняльну таблицю до другого читання до законопроекту, але оновлений текст теж передбачає скасування Господарського кодексу.

Народним депутатам 3 грудня надано порівняльну таблицю до законопроекту 6013 щодо скасування Господарського кодексу.

У Перехідних положеннях передбачено, що Господарський кодекс визнається таким, що втратив чинність, з дня введення в дію цього Закону.

Головне юридичне управління парламенту, надаючи висновок на оновлений текст законопроекту, зазначило, що зауваження ГЮУ від 25 жовтня 2024 року щодо хибності концепції проекту закону про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб, а також щодо відсутності предмета правового регулювання та завершеності механізму правового регулювання відносин у сфері господарювання та недоцільності скасування єдиного кодифікаційного акта, яким врегульовано питання щодо правового господарського (економічного) порядку в Україні, шляхом розпорошення лише частини тексту такого акта по окремим частинам інших законодавчих актів, залишаються так само актуальними.

Нагадаємо, раніше ГЮУ назвало цей законопроект у разі його прийняття «законом непередбачуваних наслідків».

Нижче наводимо нові зауваження Головного юридичного управління на оновлений текст проекту 6013.

Автор: Наталя Мамченко

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