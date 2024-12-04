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Мобілізацію медиків проводять за запитом Командування медичних сил ЗСУ — Віктор Ляшко

10:39, 4 грудня 2024
Очільник МОЗ Віктор Ляшко зазначив, що Командування медсил і ТЦК співпрацюють з Міністерством охорони здоров'я, аби не мобілізувати «критично важливих медиків».
Мобілізацію медиків проводять за запитом Командування медичних сил ЗСУ — Віктор Ляшко
Фото: РБК-Україна
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Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пояснив, як проводиться мобілізація працівників медичної сфери. За його словами, медиків мобілізують за запитом Командування медичних сил Збройних сил України. Про це Ляшко розповів в інтерв’ю Суспільному.

Він зазначив, що процес також передбачає співпрацю з МОЗ, аби уникнути мобілізації "критично важливих медиків", що може потенційно нашкодити системі охорони здоров’я.

Віктор Ляшко заявив, що випадки, коли медичні працівники опиняються "в окопах", є наслідком помилкових рішень військового командування.

За його словами, кілька тижнів тому у Верховній Раді порушували питання, чи є випадки, коли медиків "відправляють в окопи"».

«Якщо є такі факти, то треба повідомляти Командування медичних сил. Є питання людської помилки й доводиться втручатися. Медиків не надто багато і їх треба використовувати за призначенням», — зазначив очільник МОЗ.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що з 1 грудня у Дії запрацювало онлайн-бронювання працівників – кого та як можна забронювати.

Як ми писали, Кабмін вніс зміни до порядку бронювання працівників. Тепер дозволено бронювати стоматологів та протезистів.

Також повідомляли, як проходитиме процедура бронювання від мобілізації після 1 грудня.

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МОЗ мобілізація

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