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Мобилизацию медиков проводят по запросу Командование медицинских сил ВСУ — Виктор Ляшко

10:39, 4 декабря 2024
Глава Минздрава Виктор Ляшко отметил, что Командование медсил и ТЦК сотрудничают с Министерством здравоохранения, чтобы не мобилизовать «критически важных медиков».
Мобилизацию медиков проводят по запросу Командование медицинских сил ВСУ — Виктор Ляшко
Фото: РБК-Украина
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Министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, как проводится мобилизация работников медицинской сферы. По его словам, медиков мобилизуют по запросу Командования медицинских сил Вооруженных сил Украины. Об этом он сказал в интервью "Суспильне". 

Он отметил, что процесс также предусматривает сотрудничество с МОЗ во избежание мобилизации "критически важных медиков", что может потенциально навредить системе здравоохранения.

Виктор Ляшко заявил, что случаи, когда медицинские работники оказываются "в окопах" являются следствием ошибочных решений военного командования.

По его словам, несколько недель назад в Верховной Раде поднимали вопрос, есть ли случаи, когда медиков "отправляют в окопы".

"Если есть такие факты, то нужно сообщать Командование медицинских сил. Есть вопросы человеческой ошибки и приходится вмешиваться. Медиков не слишком много и их нужно использовать по назначению", — отметил глава Минздрава.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что с 1 декабря в Дии заработало онлайн-бронирование работников – кого и как можно забронировать.

Как мы писали, Кабмин внес изменения в порядок бронирования работников. Теперь разрешено бронировать стоматологов и протезистов.

Также сообщалось, как будет проходить процедура бронирования от мобилизации после 1 декабря.

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Минздрав мобилизация

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