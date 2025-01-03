В Германии в аэропортах произошел масштабный технический сбой в аэропортах

Хроническое недофинансирование ИТ-систем вызвало коллапс в немецких аэропортах.

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В Германии из-за технического сбоя в компьютерных системах Федеральной полиции возникли значительные проблемы в работе аэропортов. Задержки рейсов, длинные очереди и невозможность въезда в страну из-за пределов Шенгенской зоны стали следствием неисправности, сообщает Bild.

Во Франкфурте представитель полиции отметил, что многие процессы, которые ранее автоматизировала система, теперь приходится выполнять вручную. Несмотря на это, ситуация остается контролируемой.

Проблема коснулась систем проверки пассажиров. В аэропорту Дюссельдорфа в зоне безопасности образовались очереди, некоторые пассажиры ждут до двух часов, сообщает WDR.

Представитель Федерального полицейского союза подчеркнул, что сбой является следствием хронического недофинансирования модернизации ИТ-инфраструктуры в течение трех лет. По его словам, ситуация ставит под угрозу работу всей Шенгенской системы.

Причины сбоя до сих пор выясняются, а власти работают над восстановлением работы систем.

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