Зеленский подписал указ относительно службы иностранцев в ВСУ

Указ расширяет возможности для иностранцев в военной службе.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №13/2025, которым внес изменения в положения о прохождении военной службы иностранцами и лицами без гражданства. Документ распространяет эти положения на Государственную специальную службу транспорта.

В частности, в указ добавлено, что иностранцы и лица без гражданства могут проходить службу в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта. Также уточнен порядок заключения контрактов, утверждение должностей, переход между подразделениями, предоставление отпусков и исключение из списков личного состава.

Отныне военнослужащие Государственной специальной службы транспорта будут иметь те же права и обязанности, что и их коллеги из Вооруженных Сил Украины.

Указ вступил в силу со дня опубликования.

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