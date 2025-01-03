Зеленський підписав указ щодо служби іноземців в ЗСУ

Указ розширює можливості для іноземців у військовій службі.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №13/2025, яким вніс зміни до положень про проходження військової служби іноземцями та особами без громадянства. Документ поширює ці положення на Державну спеціальну службу транспорту.

Зокрема, до указу додано, що іноземці та особи без громадянства можуть проходити службу у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту. Також уточнено порядок укладання контрактів, затвердження посад, перехід між підрозділами, надання відпусток і виключення зі списків особового складу.

Відтепер військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту матимуть ті самі права та обов'язки, що й їхні колеги зі Збройних Сил України.

Указ набув чинності з дня опублікування.

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