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У Києві судитимуть студента та двох неповнолітніх, які напали на товариша заради $1400

00:12, 4 січня 2025
Нападники влаштували засідку ввечері, чекаючи постраждалого на дорозі, якою він йде додому.
У Києві судитимуть студента та двох неповнолітніх, які напали на товариша заради $1400
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У Києві правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо 20 - річного студента столичного університету, який підмовив двох неповнолітніх пограбувати свого товариша.

Як повідомила Київська міська прокуратура, у квітні 2024 року хлопець похизувався перед друзями грошима, які батьки дали йому на купівлю автомобіля. Товариш вирішив пограбувати його, залучивши у спільники двох своїх друзів, яким на той момент було 17 та 16 років. Хлопцям організатор пообіцяв за допомогу по 100 доларів США, а також переконував, що план нападу продуманий до дрібниць, тож можна нічого не боятися.

«Нападники влаштували засідку ввечері, чекаючи постраждалого на дорозі, якою він йде додому.  Вони повалили хлопця на землю та забрали 1400 доларів США і 100 євро. Після цього мали віддати награбоване організатору, який чекав неподалік. Втім, їх затримали», - повідомили у прокуратурі.

Наразі обвинувальний акт щодо трьох учасників грабежу скеровано до суду. Зловмисникам загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

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суд прокуратура Київ

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