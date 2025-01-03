Україна продовжила безвіз для громадян Великої Британії та Північної Ірландії на рік

Зеленський підписав указ про безвізовий режим для громадян Великої Британії та Північної Ірландії до 2026 року.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №12/2025, яким продовжив безвізовий режим для громадян Великої Британії та Північної Ірландії ще на рік. Документ вносить зміни до указу від 29 січня 2020 року.

Згідно з новими умовами, громадяни Сполученого Королівства можуть безвізово в'їжджати в Україну та здійснювати транзитний проїзд до 30 січня 2026 року. При цьому термін перебування не повинен перевищувати 90 днів протягом 180-денного періоду.

Указ набуває чинності з моменту його офіційного оприлюднення.

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