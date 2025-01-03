Українці зможуть отримати соціальну допомогу по тимчасовій непрацездатності за сумісництвом

Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє отримувати допомогу по непрацездатності за сумісництвом.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 4158-IX, що вносить зміни до законодавства у сфері державного соціального страхування. Відтепер громадяни зможуть отримувати допомогу по тимчасовій непрацездатності та вагітності не лише за основним місцем роботи, а й за сумісництвом.

Закон також встановлює новий порядок надання соціальних послуг, орієнтуючись на оцінку індивідуальних потреб потерпілого. Крім того, Пенсійний фонд України зобов'язаний виплачувати страхові виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО) за місцем їх останнього проживання, якщо їхні страхувальники не виконали свої обов'язки.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін обмежив спецпенсії держслужбовцям, прокурорам, дипломатам і депутатам.

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