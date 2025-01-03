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Вкрав гроші у матері безвісти зниклого воїна — повідомили про підозру зловмиснику

23:54, 3 січня 2025
Встановлено близько 20 фактів зняття коштів із картки жінки у сумі майже 100 тис грн.
Вкрав гроші у матері безвісти зниклого воїна — повідомили про підозру зловмиснику
Фото: depositphotos.com
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На Житомирщині правоохоронці повідомили про підозру 19-річному місцевому жителю, який вкрав гроші у матері безвісти зниклого військовослужбовця Збройних Сил України.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, жінка орендувала у підозрюваного будинок. У липні 2024 року вона попросила допомогти розібратися з банківським рахунком, на який мала прийти державна грошова допомога за зниклого сина.

«Молодий чоловік, скориставшись довірою потерпілої, встановив на свій телефон мобільний додаток для керування рахунком через інтернет-банкінг. У такий спосіб одержав доступ до картки, куди надходила виплата», - заявили у ОГП.

Встановлено близько 20 фактів зняття коштів із картки жінки у сумі майже 100 тис грн.

Отримані гроші підозрюваний витрачав на власні потреби.

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ОГП прокуратура шахрай Житомир

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