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Украл деньги у матери без вести пропавшего воина — сообщили о подозрении злоумышленнику

23:54, 3 января 2025
Установлено около 20 фактов снятия средств с карты женщины на сумму почти 100 тыс грн.
Украл деньги у матери без вести пропавшего воина — сообщили о подозрении злоумышленнику
Фото: depositphotos.com
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В Житомирской области правоохранители сообщили о подозрении 19-летнему местному жителю, который украл деньги у матери без вести пропавшего военнослужащего Вооруженных Сил Украины.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, женщина арендовала у подозреваемого дом. В июле 2024 года она попросила помочь разобраться с банковским счетом, на который должна прийти государственная денежная помощь за пропавшего сына.

«Молодой мужчина, воспользовавшись доверием потерпевшей, установил на свой телефон мобильное приложение для управления счетом через интернет-банкинг. Таким образом, получил доступ к карточке, куда поступала выплата», - заявили в ОГП.

Установлено около 20 фактов снятия средств с карты женщины на сумму почти 100 тыс грн.

Вырученные деньги подозреваемый тратил на собственные нужды.

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ОГП прокуратура мошенник Житомир

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