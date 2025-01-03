Относительно первого заместителя Председателя Укртрансбезопасности Юрия Марценишина проведут служебное расследование

Расследования будут проводить по требованию Юрия Марценишина.

В отношении первого заместителя председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасности) Юрия Марценишина проведут служебное расследование. Расследования будут проводить по его требованию, говорится в распоряжении КМУ от 3 января 2025 года № 9-р.

Ответственным за организацию проведения служебного расследования было определено Национальное агентство по вопросам государственной службы. Также ему поручили образовать с указанной целью соответствующую комиссию.

Служебное расследование должны провести в течение двух месяцев с даты принятия этого распоряжения, то есть до 3 марта.

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