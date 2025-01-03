В Киеве будут судить парня, который запустил салют возле школы

Парню грозит до пяти лет ограничение свободы.

В Киеве правоохранители задержали молодого человека, который в ноябре 2024 года запустил салют. Злоумышленнику сообщили о подозрении и направили обвинительный акт в суд. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Инцидент произошел в Святошинском районе столицы. Тогда сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, выяснили, что неизвестный молодой человек запустил фейерверк возле столичной школы.

Правоохранители задержали 23-летнего жителя Киевщины в порядке статьи 298-2 Уголовного процессуального кодекса Украины, который рассказал полицейским о том, что нашел пиротехнику на улице и решил ее запустить.

За совершение хулиганства обвиняемому грозит до пяти лет ограничение свободы.

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