У Києві судитимуть хлопця, який запустив салют біля школи

Хлопцю загрожує до п’яти років обмеження волі.

У Києві правоохоронці затримали хлопця, який у листопаді 2024 року запустив салют. Зловмиснику повідомили про підозру та скерували обвинувальний акт до суду. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Інцидент стався у Святошинському районі столиці. Тоді, працівники поліції, які прибули на місце події, з’ясували, що невідомий молодик запустив феєрверк біля столичної школи.

Правоохоронці затримали 23-річного мешканця Київщини у порядку статті 298 – 2 Кримінального процесуального кодексу України, який розповів поліцейським про те, що знайшов піротехніку на вулиці та вирішив запустити її.

За вчинення хуліганства обвинуваченому загрожує до п’яти років обмеження волі.

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