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Кабмін схвалив законопроект, яким буде скасовано старий Житловий кодекс

07:50, 4 січня 2025
Уряд підготував та схвалив законопроект, який скасує застарілий Житловий кодекс 1984 року та Закон «Про приватизацію державного житлового фонду» 1992 року.
Кабмін схвалив законопроект, яким буде скасовано старий Житловий кодекс
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Кабмін на засіданні 3 січня схвалив законопроект «Про основні засади житлової політики». Серед іншого, ним пропонується визнати такими, що втратили чинність Житловий кодекс та Закон «Про приватизацію державного житлового фонду».

Також раніше оприлюднена версія законопроекту передбачала припинення державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, з дня набрання чинності цим законом. Кабміну доручається протягом 6 місяців вжити заходів щодо: передачі інформації, внесеної до єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, звернень, документів, програмно-апаратних засобів, включаючи засоби технічного і криптографічного захисту інформації; внесення змін до актів КМУ у зв’язку з припиненням реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов та інформування громадськості про відповідні рішення.

Як раніше повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк, метою є ліквідація застарілого Житлового кодексу, який в Україні приймався ще в 1983 році, та розробка абсолютно нової законодавчої рамки, запровадження нових правил у формуванні житлової політики.

Вона додала, що така реформа є одним зі структурних маяків для отримання фінансування за програмою Ukraine Facility. Україна взяла на себе зобов’язання ухвалити новий Закон про основні засади житлової політики до кінця 2025 року.

«Наразі застаріле житлове законодавство не працює: сьогодні у нас квартирна черга складає понад 600 тис. осіб і вона не зменшується. А в місцевої влади немає соціального житлового фонду, щоб у разі потреби тимчасово розмістити навіть кілька десятків сімей», – констатувала голова профільного парламентського комітету.

За словами Шуляк, нове законодавство стосуватиметься соціального житла, оренди, змін до Податкового кодексу та цифровізації. Зокрема йдеться про створення великої цифрової системи в житловій сфері, яка допоможе підібрати найоптимальнішу програму державної підтримки та розв’язати житлову проблему в кожному окремому випадку.

«Ми вважаємо, що житлова реформа є дуже важливою з погляду збереження нашого людського капіталу, забезпечення людей гідними житловими умовами. Тому спільно будемо намагатися робити все можливе, щоб це відбулося», – підсумувала Шуляк.

Нижче наводимо законопроект станом на серпень 2024 року.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України законопроект

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