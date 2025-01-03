Президент ратифікував поправки до Орхуської конвенції щодо ГМО

Ратифіковано поправки до Орхуської конвенції про генетично модифіковані організми.

Президент Володимир Зеленський підписав Закон № 4139-IX про ратифікацію Поправки до Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля.

Закон спрямований на законодавче закріплення позиції України щодо поправок до Орхуської конвенції та сприятиме посиленню участі громадськості у процесі прийняття рішень про умисне введення в навколишнє середовище та реалізацію на ринку генетично модифікованих організмів (ГМО).

5 грудня законопроєкт № 0272 поданий Президентом прийняла за основу та в цілому Верховна Рада.

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