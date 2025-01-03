Президент ратифицировал поправки к Орхусской конвенции относительно ГМО

Ратифицированы поправки к Орхусской конвенции о генетически модифицированных организмах.

Президент Владимир Зеленский подписал Закон № 4139-IX о ратификации Поправки к Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды.

Закон направлен на законодательное закрепление позиции Украины по поправкам к Орхусской конвенции и будет способствовать усилению участия общественности в процессе принятия решений об умышленном введении в окружающую среду и реализации на рынке генетически модифицированных организмов (ГМО).

5 декабря законопроект №0272 поданный Президентом приняла за основу и в целом Верховная Рада.

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