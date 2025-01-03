Как онлайн подать заявление на назначение пенсии матери лица с инвалидностью с детства — алгоритм действий

Пенсионный фонд Украины объяснил, как через веб-портал подать заявление на назначение пенсии матери лица с инвалидностью с детства.
Право на призначення дострокової пенсії за віком мають, зокрема, матері осіб з інвалідністю з дитинства, які виховали їх до шестирічного віку. Така пенсія призначається після досягнення віку 50 років та за наявності у матері страхового стажу не менше 15 років (пункт 3 частини першої статті 115 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).
Звертатись із заявою про призначення пенсії можна за місяць до досягнення зазначеного віку. Заява з необхідними документами подається до сервісного центру Пенсійного фонду України або через вебпортал електронних послуг Фонду.
Для подання заяви онлайн потрібно отримати кваліфікований електронний підпис (КЕП) та підготувати кольорові скан-копії документів:
паспорт;
реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом про навчання на денній формі, свідоцтво про народження дитини та ін.);
свідоцтво про шлюб у разі зміни прізвища;
документи про визнання дитини особою з інвалідністю з дитинства або дитиною з інвалідністю (виписка з акта огляду МСЕК; медичний висновок закладу охорони здоров’я; посвідчення одержувача допомоги; довідка органу, який призначає допомогу, про період призначення такої допомоги);
довідка про заробітну плату за 60 місяців підряд до 30.06.2000 (за бажанням);
реквізити банківського рахунку (якщо обрано спосіб виплати через банк);
фотографію для пенсійного посвідчення (2,5 х 3 см).
Щоб подати документи через вебпортал Пенсійного фонду України, скористайтесь таким алгоритмом:
1. Увійдіть на вебпортал Пенсійного фонду України та авторизуйтеся за допомогою КЕП.
2. В особистому кабінеті на панелі ліворуч у розділі “Щодо пенсійного забезпечення” оберіть вкладку “Заява на призначення пенсії”.
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