Як онлайн подати заяву на призначення пенсії матері особи з інвалідністю з дитинства — алгоритм дій

Для подання заяви на призначення пенсії онлайн потрібно отримати кваліфікований електронний підпис та підготувати кольорові скан-копії документів.

Пенсійний фонд України пояснив, як через вебпортал подати заяву на призначення пенсії матері особи з інвалідністю з дитинства.

Право на призначення дострокової пенсії за віком мають, зокрема, матері осіб з інвалідністю з дитинства, які виховали їх до шестирічного віку. Така пенсія призначається після досягнення віку 50 років та за наявності у матері страхового стажу не менше 15 років (пункт 3 частини першої статті 115 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

Звертатись із заявою про призначення пенсії можна за місяць до досягнення зазначеного віку. Заява з необхідними документами подається до сервісного центру Пенсійного фонду України або через вебпортал електронних послуг Фонду.

Для подання заяви онлайн потрібно отримати кваліфікований електронний підпис (КЕП) та підготувати кольорові скан-копії документів:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом про навчання на денній формі, свідоцтво про народження дитини та ін.);

свідоцтво про шлюб у разі зміни прізвища;

документи про визнання дитини особою з інвалідністю з дитинства або дитиною з інвалідністю (виписка з акта огляду МСЕК; медичний висновок закладу охорони здоров’я; посвідчення одержувача допомоги; довідка органу, який призначає допомогу, про період призначення такої допомоги);

довідка про заробітну плату за 60 місяців підряд до 30.06.2000 (за бажанням);

реквізити банківського рахунку (якщо обрано спосіб виплати через банк);

фотографію для пенсійного посвідчення (2,5 х 3 см).

Щоб подати документи через вебпортал Пенсійного фонду України, скористайтесь таким алгоритмом:

1. Увійдіть на вебпортал Пенсійного фонду України та авторизуйтеся за допомогою КЕП.

2. В особистому кабінеті на панелі ліворуч у розділі “Щодо пенсійного забезпечення” оберіть вкладку “Заява на призначення пенсії”.

У вікні, що з’явиться, натисніть кнопку “Продовжити”. У наступному полі оберіть вид пенсії – “Пенсія за віком”. Дайте відповіді на питання анкети-опитування для заповнення атрибутів звернення та надайте згоду на передачу та обробку своїх персональних даних (поставте позначку). Прикріпіть заздалегідь відскановані документи та натисніть “Сформувати заяву”. На екрані з’явиться повна форма заяви на призначення пенсії. За потреби можна відредагувати внесені дані. Підпишіть заяву за допомогою КЕП та відправте її до Пенсійного фонду України, натиснувши “Підписати та відправити в ПФУ”. З результатом щодо прийнятого рішення про призначення пенсії можна ознайомитись у розділі “Мої звернення” – “Статус звернення”.

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