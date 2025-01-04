Кабмин одобрил законопроект, которым будет отменен старый Жилищный кодекс

Правительство подготовило и одобрило законопроект, который отменит устаревший Жилищный кодекс 1984 года и Закон «О приватизации государственного жилищного фонда» 1992 года.

Кабмин на заседании 3 января одобрил законопроект «Об основных принципах жилищной политики». Среди прочего, им предлагается признать утратившими силу Жилищный кодекс и Закон «О приватизации государственного жилищного фонда».

Также ранее обнародованная версия законопроекта предусматривала прекращение государственного реестра граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, со дня вступления в силу этого закона. Кабмину поручается в течение 6 месяцев принять меры по: передаче информации, внесенной в единый государственный реестр граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, обращений, документов, программно-аппаратных средств, включая средства технической и криптографической защиты информации; внесение изменений в акты КМУ в связи с прекращением реестра граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и информировании общественности о соответствующих решениях.

Как ранее сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк, целью является ликвидация устаревшего Жилищного кодекса, который в Украине принимался еще в 1983 году, и разработка совершенно новой законодательной рамки, введение новых правил в формировании жилищной политики.

Она добавила, что подобная реформа является одним из структурных маяков для получения финансирования по программе Ukraine Facility. Украина обязалась принять новый Закон об основных принципах жилищной политики до конца 2025 года.

«Сейчас устаревшее жилищное законодательство не работает: сегодня у нас квартирная очередь составляет более 600 тысяч. лиц и она не уменьшается. А у местных властей нет социального жилищного фонда, чтобы в случае необходимости временно разместить даже несколько десятков семей», – констатировала глава профильного парламентского комитета.

По словам Шуляк, новое законодательство будет касаться социального жилья, аренды, изменений в Налоговый кодекс и цифровизации. В частности, речь идет о создании большой цифровой системы в жилищной сфере, которая поможет подобрать наиболее оптимальную программу государственной поддержки и решить жилищную проблему в каждом отдельном случае.

«Мы считаем, что жилищная реформа очень важна с точки зрения сохранения нашего человеческого капитала, обеспечения людей достойными жилищными условиями. Поэтому вместе будем стараться делать все возможное, чтобы это произошло», – подытожила Шуляк.

Ниже приводим законопроект по состоянию на август 2024 года.

Автор: Наталя Мамченко

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