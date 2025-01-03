Щодо першого заступника Голови Укртрансбезпеки Юрія Марценишина проведуть службове розслідування

Розслідування будуть проводити за вимогою Юрія Марценишина.

Щодо першого заступника Голови Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки) Юрія Марценишина проведуть службове розслідування. Розслідування будуть проводити за його вимогою, йдеться у розпорядженні КМУ від 3 січня 2025 року № 9-р.

Відповідальним за організацію проведення службового розслідування визначили Національне агентство з питань державної служби. Також йому доручили утворити із зазначеною метою відповідну комісію.

Службове розслідування мають провести протягом двох місяців з дати прийняття цього розпорядження, тобто до 3 березня.

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