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Украинцы смогут получить социальную помощь по временной нетрудоспособности по совместительству

18:25, 3 января 2025
Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий получать пособие по нетрудоспособности по совместительству.
Украинцы смогут получить социальную помощь по временной нетрудоспособности по совместительству
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 4158-IX, который вносит изменения в законодательство в сфере государственного социального страхования. Отныне граждане смогут получать пособие по временной нетрудоспособности и беременности не только по основному месту работы, но и по совместительству.

Закон также устанавливает новый порядок предоставления социальных услуг, ориентируясь на оценку индивидуальных потребностей пострадавшего. Кроме того, Пенсионный фонд Украины обязан выплачивать страховые выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) по месту их последнего проживания, если их страхователи не выполнили свои обязанности.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин ограничил спецпенсии госслужащим, прокурорам, дипломатам и депутатам.

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деньги Владимир Зеленский

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