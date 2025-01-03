Украина продлила безвиз для граждан Великобритании и Северной Ирландии на год

Зеленский подписал указ о безвизовом режиме для граждан Великобритании и Северной Ирландии до 2026 года.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №12/2025, которым продлил безвизовый режим для граждан Великобритании и Северной Ирландии еще на год. Документ вносит изменения в указ от 29 января 2020 года.

Согласно новым условиям, граждане Соединенного Королевства могут безвизово въезжать в Украину и осуществлять транзитный проезд до 30 января 2026 года. При этом срок пребывания не должен превышать 90 дней в течение 180-дневного периода.

Указ вступает в силу с момента его официального обнародования.

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