В Киеве будут судить студента и двух несовершеннолетних, которые напали на товарища ради $1400

Нападающие устроили засаду вечером, ожидая пострадавшего на дороге, по которой он идет домой.

В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 20-летнего студента столичного университета, который подговорил двух несовершеннолетних ограбить своего товарища.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, в апреле 2024 года парень похвастался перед друзьями деньгами, которые родители дали ему на покупку автомобиля. Товарищ решил ограбить его, привлекая в сообщники двух своих друзей, которым на тот момент было 17 и 16 лет. Парням организатор пообещал за помощь по 100 долларов США, а также убеждал, что план нападения продуман до мелочей, так что можно ничего не бояться.

«Нападающие устроили засаду вечером, ожидая пострадавшего на дороге, по которой он идет домой. Они свалили парня на землю и забрали 1400 долларов США и 100 евро. После этого должны были отдать награбленное организатору, ожидавшему неподалеку. Впрочем, их задержали», – сообщили в прокуратуре.

В настоящее время обвинительный акт в отношении трех участников грабежа направлен в суд. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 10 лет.

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