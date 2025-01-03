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В Німеччині в аеропортах стався масштабний технічний збій

19:39, 3 січня 2025
Хронічне недофінансування ІТ-систем спричинило колапс у німецьких аеропортах.
В Німеччині в аеропортах стався масштабний технічний збій
Фото: village
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У Німеччині через технічний збій у комп’ютерних системах Федеральної поліції виникли значні проблеми в роботі аеропортів. Затримки рейсів, довгі черги та неможливість в'їзду до країни з-за меж Шенгенської зони стали наслідком несправності, повідомляє Bild.

У Франкфурті представник поліції зазначив, що багато процесів, які раніше автоматизувала система, тепер доводиться виконувати вручну. Попри це, ситуація залишається контрольованою.

Проблема торкнулася систем перевірки пасажирів. В аеропорту Дюссельдорфа у зоні безпеки утворилися черги, деякі пасажири чекають до двох годин, повідомляє WDR.

Представник Федерального поліцейського союзу наголосив, що збій є наслідком хронічного недофінансування модернізації ІТ-інфраструктури протягом трьох років. За його словами, ситуація ставить під загрозу роботу всієї Шенгенської системи.

Причини збою досі з’ясовуються, а влада працює над відновленням роботи систем.

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Німеччина аеропорт

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