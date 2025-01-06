Верховна Рада розгляне законопроект щодо скасування Господарського кодексу найближчим часом – Руслан Стефанчук

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що найближчим часом Верховна Рада розгляне законопроект №6013 «Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період». Наразі тривають громадські обговорення цієї ініціативи.
Нагадаємо, цей законопроект передбачає скасування Господарського кодексу.
«На платформі Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України за участі понад 400 представників з усіх регіонів було обговорено запропоновані парламентом зміни.
Під час зустрічі наголосив, що законопроєкт передбачає:
Вдячний колегам з Конгресу місцевих та регіональних влад за створення платформи для конструктивного діалогу з місцевою владою» - зазначив Руслан Стефанчук.
Нагадаємо, народним депутатам 3 грудня надано порівняльну таблицю до законопроекту 6013 щодо скасування Господарського кодексу.
У Перехідних положеннях передбачено, що Господарський кодекс визнається таким, що втратив чинність, з дня введення в дію цього Закону.
Автор: Наталя Мамченко
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