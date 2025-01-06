Верховна Рада розгляне законопроект щодо скасування Господарського кодексу найближчим часом – Руслан Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук анонсував розгляд законопроекту про скасування Господарського кодексу в найближчий час.

Фото: Facebook / Ruslan Stefanchuk

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Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що найближчим часом Верховна Рада розгляне законопроект №6013 «Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період». Наразі тривають громадські обговорення цієї ініціативи.

Нагадаємо, цей законопроект передбачає скасування Господарського кодексу.

«На платформі Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України за участі понад 400 представників з усіх регіонів було обговорено запропоновані парламентом зміни.

Під час зустрічі наголосив, що законопроєкт передбачає:

перехідний період та збереження діяльності комунальних підприємств протягом цього часу;

врегулювання норм на перехідний період у межах законопроєкту №6013, закону «Про місцеве самоврядування» та Цивільного кодексу, що запобігає появі прогалин після втрати чинності Господарського кодексу України;

розширення можливостей територіальних громад, які зможуть створювати юридичні особи;

незмінність роботи комунальних медичних закладів, які вже діють у громадах;

гармонізацію національного та європейського законодавства у сфері речових прав без загроз неконтрольованого позбавлення громад їхнього майна.

Вдячний колегам з Конгресу місцевих та регіональних влад за створення платформи для конструктивного діалогу з місцевою владою» - зазначив Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, народним депутатам 3 грудня надано порівняльну таблицю до законопроекту 6013 щодо скасування Господарського кодексу.

У Перехідних положеннях передбачено, що Господарський кодекс визнається таким, що втратив чинність, з дня введення в дію цього Закону.

Автор: Наталя Мамченко

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