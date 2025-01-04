В Запорожье готовят к открытию третью подземную школу, видео

В школе будут учиться 1000 детей в две смены.

В Запорожье готовится к открытию третья подземная школа на 1000 детей. Об этом в Телеграм сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Он опубликовал видео, на котором видно, на каком этапе готовности находится помещение третьей безопасной школы.

«На очереди третья безопасная школа для 1000 детей в две смены. Сейчас там завершается обустройство учебного пространства», – написал он.

Федоров не уточнил, когда ожидается открытие школы.

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