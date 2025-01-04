Из Грузии депортируют 25 иностранцев, принимавших участие в протестах

Из этих 25 человек уже 10 иностранцев покинули Грузию.

Из Грузии депортируют 25 иностранцев, участвовавших в акциях протеста. Их обвинили в административных правонарушениях.

Министерство внутренних дел Грузии сообщает, что в ноябре-декабре 2024 года 91 иностранец обязали покинуть страну. Из них более четверти – участники акций протеста, выступающих за евроинтеграцию Грузии.

Речь идет о гражданах Ирана, Алжира, Индии, Марокко, Шри-Ланки, Египта, Пакистана, Нигерии, Ирака, Турции, Азербайджана, России, Туркменистана и других стран.

"Среди лиц, в отношении которых департамент миграции МВД приступил к процедуре выдворения, есть иностранные граждане, принимавшие участие в акциях, проходивших в Тбилиси в ноябре-декабре и которым суд назначил различные административные наказания, - в сумме 25 человек", - говорится в сообщении .

Из этих 25 человек уже 10 иностранцев покинули Грузию. В МВД Грузии не уточняют гражданство этих людей.

Напомним, что у Грузии были массовые протесты после парламентских выборов, во время которых победила партия "Грузинская мечта".

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Грузии возобновились протесты. Участники выдвигали требования по проведению новых парламентских выборов и отставки правительства. Спецназовцы разгоняли участников акции, применяя водометы и слезоточивый газ.

Отметим,, что 28 ноября в Тбилиси начался митинг в ответ на заявление премьер-министра Грузии об отказе от переговоров по вступлению в ЕС.

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