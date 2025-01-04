​Із Грузії депортують 25 іноземців, які брали участь у протестах

З цих 25 осіб вже 10 іноземців покинули Грузію.

Із Грузії депортують 25 іноземців, які брали участь у акціях протесту. Їх звинуватили в адміністративних правопорушеннях.

Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомляє, що у листопаді-грудні 2024 року 91 іноземця зобов'язали покинути країну. З них понад чверть - учасники акцій протесту, які виступають за євроінтеграцію Грузії.

Йдется про громадян Ірану, Алжиру, Індії, Марокко, Шрі-Ланки, Єгипту, Пакистану, Нігерії, Іраку, Туреччини, Азербайджану, Росії, Туркменістану та інших країн.

"Серед осіб, щодо яких департамент міграції МВС розпочав процедури видворення, є іноземні громадяни, які брали участь в акціях, які проходили в Тбілісі у листопаді-грудні і яким суд призначив різні адміністративні покарання, - у сумі 25 осіб", - йдеться у повідомленні.

З цих 25 осіб вже 10 іноземців покинули Грузію. В МВС Грузії не уточнюють громадянство цих людей.

Нагадаємо, що у Грузії були масові протести після парламентських виборів, під час яких перемогла партія "Грузинська мрія".

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Грузії поновилися протести. Учасники висували вимоги щодо проведення нових парламентських виборів та відставки уряду. Спецназівці розганяли учасників акції, застосовуючи водомети та сльозогінний газ.

Зазначимо, що 28 листопада у Тбілісі почався мітинг у відповідь на заяву прем’єр-міністра Грузії про відмову від переговорів щодо вступу до ЄС.

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