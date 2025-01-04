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У Запоріжжі готують до відкриття третю підземну школу, відео

22:00, 4 січня 2025
У школі навчатимуться 1000 дітей у дві зміни.
У Запоріжжі готують до відкриття третю підземну школу, відео
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У Запоріжжі готується до відкриття третя «підземна» школа на 1000 дітей. Про це в Телеграм повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він  опублікував відео, на якому видно, на якому етапі готовності наразі перебуває приміщення третьої безпечної школи.

«На черзі третя безпечна школа для 1000 дітей у дві зміни. Зараз там завершується облаштування навчального простору», - написав він. 

Федоров не уточнив, коли очікується відкриття школи.

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Запоріжжя школа

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