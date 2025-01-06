Юридическая академическая наука оказалась никому не нужной – результат аудита Национальной академии правовых наук

Счетная палата отметила, что фактически Национальная академия правовых наук существует сама для себя.

Здание Президиума Национальной академии правовых наук Украины в городе Харьков, поврежденная в результате ракетного удара, источник фото - НАПрН

Счетная палата 10 декабря утвердила и обнародовала результаты аудита Национальной академии правовых наук за 2021-2024 годы.

Аудиту подлежали как Национальная академия правовых наук, так и шесть научных учреждений, находящихся в сфере ведения Академии.

Речь идет о таких учреждениях:

Научно-исследовательский институт правового обеспечения инновационного развития Национальной академии правовых наук

Научно-исследовательский институт государственного строительства и местного самоуправления Национальной академии правовых наук

Научно-исследовательский институт изучения проблем преступности имени академика В. В. Сташиса Национальной академии правовых наук

Научно-исследовательский институт интеллектуальной собственности Национальной академии правовых наук

Научно-исследовательский институт частного права и предпринимательства имени академика Ф. Г. Бурчака Национальной академии правовых наук

Государственное научное учреждение «Институт информации, безопасности и права Национальной академии правовых наук»

Что выявил аудит

Аудит Счетной палаты выявил ряд системных проблем в деятельности Национальной академии правовых наук и подотчетных ей учреждений.

Это, в частности, отсутствие должного финансирования научной деятельности со стороны государства, отсутствие должного материально-технического обеспечения Академии и научно-исследовательских институтов, многочисленные проблемы в управлении Академией и хаос при распоряжении ее имуществом.

Так, уже в течение длительного времени научные учреждения, которые находятся в ведении НАПрН Украины, не обеспечиваются финансированием в необходимом объеме и не планируют капитальных расходов. В большинстве своем научные учреждения обеспечиваются финансированием только на заработную плату и на начисление для нее.

Аппарат президиума Академии правовых наук и подведомственные научные учреждения обеспечены кадрами не в полной мере, в частности, по состоянию на 01.07.2024 уровень укомплектованности составляет 70% (в т. ч. научными работниками – 72%).

Анализ возрастного состава научных работников научных учреждений, которые находятся в ведении НАПрН Украины, показал, что количество научных работников пред пенсионного и пенсионного возраста значительно превышает количество научных работников до 40 лет.

Средний возраст научных сотрудников аппарата президиума НАПрН Украины составляет в среднем 52 года. Средний возраст действительных членов (академиков) – 70 лет, членов-корреспондентов – 66 лет.

Как следствие, проблемным является вопрос взаимозаменяемости научных кадров.

Также есть проблемы и с материальным обеспечением - степень физического и морального износа компьютерной техники и оборудования НАПрН Украины и научных учреждений составляет от 80% до 100%.

Здания и помещения, как Академии наук, так и научно-исследовательских институтов, нуждаются в капитальном ремонте.

Государство и Академия правовых наук

Однако самая большая проблема заключается в том, что фактически Академия существует сама для себя – государство в большинстве своем не заинтересовано в результатах ее деятельности.

Хотя Академия и шесть научных учреждений, которые находятся в ее ведении, как это и определено нормативными актами, «работают над усовершенствованием механизмов правового регулирования общественных отношений», «участвуют в разработке и экспертизе нормативно-правовых актов», «обеспечивают правовую поддержку государственным органам, органом местного самоуправления, правоохранительным органам, органам судебной власти и гражданам Украины, пострадавшим от военной агрессии», к реальным результатам работы Академии есть вопросы.

Как отмечено в выводах Счетной палаты, научные учреждения, находящиеся в ведении Академии правовых наук, в 2021–2023 годах и в I полугодии 2024 года провели фундаментальные научные исследования по 58 темам (из них завершено 28), что составляет 100% запланированных на соответствующие периоды. Еще 30 тем находятся в процессе исполнения.

По результатам фундаментальных научных исследований разработан 41 проект нормативно-правовых актов в 2021 году, 50 – в 2022 году, 60 – в 2023 году и 9 проектов за I полугодие 2024 года.

Тематические планы фундаментальных научных исследований научных учреждений Академии правовых наук на 2021-2023 годы выполнены на 100%.

Тематика фундаментальных научных исследований в 2021–2024 годах формировалась НАПрН Украины самостоятельно, что хотя и предусмотрено ее статусом самоуправляющейся научной организации, однако отсутствие критериев признания научных исследований и научно-технических разработок соответствующими приоритетным тематическим направлениям, делает невозможным осуществление анализа тематики научных исследований.

Кроме того, оказалось невозможным оценить соответствие выделения и использования средств на указанные исследования из Государственного бюджета реальным приоритетным потребностям государства в научных исследованиях в области права.

При этом участие Академии правовых наук в реализации государственной правовой политики осуществлялось в условиях отсутствия действенной координации и взаимодействия Кабинета Министров Украины, Национального совета Украины по развитию науки и технологий, МОН и научных учреждений.

Интересно, что практические результаты деятельности Академии правовых наук и научно-исследовательских институтов, в частности в сфере предоставления научно-правовых выводов на законопроекты по тем или иным вопросам, а также разработка самих законопроектов, разработанных во время выполнение фундаментальных научных исследований, в основном, не вызвали интереса у органов государственной власти, которые, по логике, наоборот должны были быть заинтересованы в получении качественных экспертных выводов и законопроектов.

«Подавляющее большинство писем-ответов государственных органов и учреждений, которым направлялись законопроекты и научно-правовые заключения, содержат общие формулировки о том, что документы рассматривались, были или будут учтены в работе, или же ответы вообще не были предоставлены», - отмечено в Отчете Счетной палаты.

Как следствие такого положения вещей, Счетная палата пришла к выводу, что «при отсутствии государственного заказа на научные разработки в области права, механизмов практического применения результатов фундаментальных научных исследований, теряется связь между государством и наукой».

С полным текстом результатов аудита Национальной академии правовых наук можно ознакомиться ниже:

Напомним, что ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала о результатах аудита Высшего антикоррупционного суда за 2019-2024 годы.

Автор Вячеслав Хрипун

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