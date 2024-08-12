Огляд місця події не допускається без наявності даних про вчинення злочину, зафіксованих в процесуальній формі, – Верховний Суд

Слідчий, всупереч вимогам закону, фактично здійснив особистий обшук обвинуваченого, його одягу та речей.

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Підставою для проведення огляду місця події слугує інформація про вчинення кримінального правопорушення, зафіксована в певній процесуальній формі. Без наявності такої інформації проведення огляду місця події не допускається та тягне недопустимість доказів, отриманих у результаті проведення такої слідчої дії. Про це зазначив Верховний Суд у постанові від 3 червня 2024 року по справі №759/5346/20.

Обставини справи

Місцевий суд визнав невинуватою та виправдав особу за ч. 2 ст. 307 КК у зв’язку з недоведеністю вчинення нею інкримінованого кримінального правопорушення. Апеляційний суд залишив без зміни цей вирок.

У касаційній скарзі прокурор стверджує, що апеляційний суд не звернув увагу на те, що обвинувачений, який у порядку ст. 208 КПК не затримувався, та дійшов помилкового висновку, що замість проведення огляду місця події фактично було проведено обшук особи, внаслідок чого визнав недопустимими протокол огляду місця та всі похідні докази, а також безпідставно визначив, що до внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР фактично відбулося затримання та особистий обшук особи.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд залишив без змін ухвалу апеляційного суду. В обґрунтування ККС вказує, що суди дійшли обґрунтованого висновку, що слідчий, всупереч вимогам закону, фактично здійснив особистий обшук обвинуваченого, його одягу та речей, під час якого в останнього було вилучено кристалоподібну речовину та таблетки.

Вказане стало підставою для визнання фактичних даних протоколу огляду місця події недопустимими доказами, оскільки вони отримані з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, встановлених нормами ч. 4 ст. 208 та ст. 214 КПК.

Як установлено судами, обвинувачений у судовому засіданні пояснив, що працівники поліції його затримали, одягли кайданки. Крім того, вказував, що він впродовж певного часу залишався поруч з працівниками поліції і не міг вільно пересуватись через необхідність підкоритись наказам працівникам поліції. Також безпосередньо допитана судом свідок зазначила, що працівники поліції на місці події провели обшук обвинуваченого, «наділи на його руки кайданки»

Крім того, в ході проведення огляду місця події слідчий, зокрема, з’ясував у обвинуваченого чи має він зауваження до співробітників поліції саме з приводу його затримання, що також підтверджується відповідним відеозаписом. Крім цього, з рапорту складеного оперуповноваженим, убачається, що співробітниками поліції було виявлено обвинуваченого. Після того, як представники правоохоронного органу представились та показали свої посвідчення, обвинувачений почав нервувати та намагався втекти, через що до останнього були застосовані кайданки.

Надалі слідчий за участю двох понятих вилучив у особи поліетиленові згортки з кристалоподібною речовиною. Проведення обшуку особи під час проведення огляду місця події не передбачено і регулюється іншими нормами кримінального процесуального закону.

Обшук особи фактично не є окремою слідчою дією, а поглинається такою дією, як затримання чи обшук житла (уповноважена службова особа, слідчий, прокурор може здійснити обшук затриманої особи з дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223 і ст. 236 КПК (ч. 3 ст. 208 КПК).

За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження (ч. 5 ст. 236 КПК).

У матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які дані, які б стали підставою для проведення огляду місця події. Натомість відомості про вчинення кримінального правопорушення були внесені до ЄРДР лише після проведення огляду місця події та на підставі даних, отриманих в результаті проведення такого огляду.

Зважаючи на наведене, суд першої інстанції прийшов до висновку, що протокол огляду місця події від 07.05.2019, в якому відображено вилучення у обвинуваченого наркотичних засобів і є у цьому кримінальному провадженні ключовим доказом, здобутий з порушенням закону.

Автор: Наталя Мамченко

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