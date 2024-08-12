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Осмотр места происшествия не допускается без наличия данных о совершении преступления, зафиксированных в процессуальной форме, – Верховный Суд

15:14, 12 августа 2024
Следователь, вопреки требованиям закона, фактически осуществил личный обыск обвиняемого, его одежды и вещей.
Осмотр места происшествия не допускается без наличия данных о совершении преступления, зафиксированных в процессуальной форме, – Верховный Суд
Фото: old.oduvs.edu.ua
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Основанием для осмотра места происшествия служит информация о совершении уголовного правонарушения, зафиксированная в определенной процессуальной форме. Без наличия такой информации проведение осмотра места происшествия не допускается и влечет недопустимость доказательств, полученных в результате проведения следственного действия. Об этом указал Верховный Суд в постановлении от 3 июня 2024 года по делу №759/5346/20.

Обстоятельства дела

Местный суд признал невиновным и оправдал лицо по ч. 2 ст. 307 УК в связи с недоказанностью совершения им инкриминируемого уголовного преступления. Апелляционный суд оставил без изменения этот приговор.

В кассационной жалобе прокурор утверждает, что апелляционный суд обратил внимание, что обвиняемый, который в порядке ст. 208 УПК не задерживался, и пришел к ошибочному выводу, что вместо проведения осмотра места происшествия фактически был произведен обыск лица, в результате чего признал недопустимыми протокол осмотра места и все производные доказательства, а также безосновательно определил, что до внесения сведений о совершении уголовного правонарушения в ЕРДР фактически произошло задержание и личный обыск личности.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд оставил в силе определение апелляционного суда. В обоснование КУС указывает, что суды пришли к обоснованному выводу, что следователь вопреки требованиям закона фактически осуществил личный обыск обвиняемого, его одежды и вещей, во время которого у последнего были изъяты кристаллообразное вещество и таблетки.

Указанное явилось основанием для признания фактических данных протокола осмотра места происшествия недопустимыми доказательствами, поскольку они получены с существенным нарушением требований уголовного процессуального закона, установленных нормами ч. 4 ст. 208 и ст. 214 УПК.

Как установлено судами, обвиняемый в судебном заседании объяснил, что сотрудники полиции его задержали, надели наручники. Кроме того, указывал, что он в течение определенного времени оставался рядом с работниками полиции и не мог свободно передвигаться из-за необходимости подчиниться приказам работникам полиции. Также непосредственно допрошенная судом свидетельница отметила, что сотрудники полиции на месте происшествия провели обыск обвиняемого, «надели на его руки наручники»

Кроме того, в ходе проведения осмотра места происшествия следователь, в частности, выяснил у обвиняемого есть ли у него замечания к сотрудникам полиции именно по поводу его задержания, что также подтверждается соответствующей видеозаписью. Кроме этого, из рапорта составленного оперуполномоченным, усматривается, что сотрудниками полиции был обнаружен обвиняемый. После того, как представители правоохранительного органа представились и показали свои удостоверения, обвиняемый начал нервничать и пытался скрыться, из-за чего к последнему были применены наручники.

В дальнейшем следователь с участием двух понятых изъял у лица полиэтиленовые свертки с кристаллическим веществом. Проведение обыска лица при проведении осмотра места происшествия не предусмотрено и регулируется другими нормами уголовного процессуального закона.

Обыск лица фактически не является отдельным следственным действием, а поглощается таким действием, как задержание или обыск жилья (уполномоченное должностное лицо, следователь, прокурор может произвести обыск задержанного с соблюдением правил, предусмотренных ч. 7 ст. 223 и ст. 236 УПК.

По решению следователя или прокурора может быть произведен обыск лиц, находящихся в жилье или другом владении, если есть достаточные основания полагать, что они скрывают при себе предметы или документы, имеющие значение для уголовного производства (ч. 5 ст. 236 УПК).

В материалах уголовного производства отсутствуют какие-либо данные, которые стали основанием для проведения осмотра места происшествия. Сведения о совершении уголовного правонарушения были внесены в ЕРДР только после проведения осмотра места происшествия и на основании данных, полученных в результате проведения такого осмотра.

Судя по приведенному, суд первой инстанции пришел к выводу, что протокол осмотра места происшествия от 07.05.2019, в котором отражено изъятие у обвиняемого наркотических средств и является в этом уголовном производстве ключевым доказательством, полученным с нарушением закона.

Автор: Наталя Мамченко 

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Следователь, вопреки требованиям закона, фактически осуществил личный обыск обвиняемого, его одежды и вещей.

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