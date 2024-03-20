МОН затвердило Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти – що змінюється

Документ визначає основні принципи та процедури, якими керуватимуться заклади вищої освіти під час організації прийому вступників.

Джерело фото: vnz.org.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство освіти і науки України інформує затвердило Порядок прийому на навчання для здобуття ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії / доктора мистецтва у 2024 році. Документ визначає основні принципи та процедури, якими керуватимуться заклади вищої освіти під час організації прийому вступників.

Порівняно зі вступною кампанією у 2023 році тепер:

Конкурсний добір на навчання для здобуття ступеня вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, ступеня вищої освіти молодшого бакалавра здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року та/або вступних випробувань 2022–2024 років.

З 2024 року не проводитиметься набір вступників для здобуття ступеня вищої освіти молодшого бакалавра.

Вступники до закладів вищої освіти на творчі спеціальності цього року обов’язково складатимуть національний мультипредметний тест (НМТ), а також творчий конкурс.

НМТ міститиме чотири предмети, з яких три — українська мова, історія України та математика — є обов’язковими. Право вибору ще одного предмета залишається за вступником.

Конкурсний бал для вступу на основі ПЗСО та НРК5 не може бути менше ніж 150 балів для спеціальностей галузей знань 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини», спеціальностей 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 226 «Фармація, промислова фармація», 228 «Педіатрія» галузі знань 22 «Охорона здоров'я».

Діятиме заборона позаконкурсного вступу навіть на контракт за всіма спеціальностями і рівнями вищої освіти. Це виконання вимоги Державної Антикорупційної Програми, затвердженої Урядом у 2023 році.

Буде проведено Єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ) з бакалаврату. Тобто для вступників низки спеціальностей на магістратуру будуть враховуватися результати ЄДКІ.

Для випускників коледжів діятиме норма, що для вступу у заклади вищої освіти необхідно буде скласти НМТ або подати результати ЗНО за 2021 рік.

Також МОН затвердило Порядок прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти у 2024 році.

Порівняно зі вступною кампанією у 2023 році є деякі зміни, зокрема:

Вступники можуть подати в сукупності за всіма основами вступу до п'яти заяв на бюджет та до п'ятнадцяти заяв за всіма джерелами фінансування.

Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюватиметься в межах ліцензованих обсягів за спеціальностями за результатами процедури ліцензування для цього виду діяльності.

Чітко виписано порядок оприлюднення рейтингових списків вступників за кожною конкурсною пропозицією. Повідомлення про отримання чи неотримання рекомендації до зарахування оприлюднюється не раніше 18:00 22 липня та не пізніше 12:00 24 липня.

Більш чітко виписана процедура редагування рейтингових списків вступників після виконання / невиконання ними вимог до зарахування.

Тривалість кожної додаткової сесії реєстрації заяви не менше трьох та не більше тридцяти календарних днів.

Вступна кампанія завершується 31 жовтня 2024 року.

Також ми повідомляли, що Верховна Рада підтримала новий підхід до фінансування здобуття вищої освіти.

Окрім того, як ми писали, Міносвіти вирішило призупинити процес модернізації вишів на час вступної кампанії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.