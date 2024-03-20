МОН утвердило Порядок приема на обучение для получения высшего образования – что меняется

Документ определяет основные принципы и процедуры, которыми будут руководствоваться учреждения высшего образования при организации приема поступающих.

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Министерство образования и науки Украины утвердило Порядок приема на обучение для получения степеней бакалавра, магистра, доктора философии / доктора искусства в 2024 году. Документ определяет основные принципы и процедуры, которыми будут руководствоваться учреждения высшего образования при организации приема поступающих.

По сравнению со вступительной кампанией в 2023 году теперь:

Конкурсный отбор на обучение для получения степени высшего образования на основе полного общего среднего образования, образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста, образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра, степени высшего образования младшего бакалавра осуществляется по результатам внешнего независимого оценивания 2021 года и/или вступительных испытаний 2022-2024 годов.

С 2024 года не будет производиться набор поступающих для получения степени высшего образования младшего бакалавра.

Поступающие в заведения высшего образования на творческие специальности в этом году обязательно будут сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ), а также творческий конкурс.

НМТ будет содержать четыре предмета, из которых три — украинский язык, история Украины и математика — обязательны. Право выбора еще одного предмета остается за абитуриентом.

Конкурсный балл для поступления на основе ПЗСО и НРК5 не может быть менее 150 баллов для специальностей отраслей знаний 08 «Право», 28 «Публичное управление и администрирование», 29 «Международные отношения», специальностей 221 «Стоматология», 222 «Медицина» , 226 «Фармация, промышленная фармация», 228 «Педиатрия» области знаний 22 «Здравоохранение».

Запрещается внеконкурсное поступление даже на контракт по всем специальностям и уровням высшего образования. Это выполнение требования Государственной Антикоррупционной Программы, утвержденной Правительством в 2023 году.

Проведется Единый государственный квалификационный экзамен (ЄДКІ) по бакалавриату. То есть для поступающих ряда специальностей на магистратуру будут учитываться результаты ЄДКІ.

Для выпускников колледжей будет действовать норма, что для поступления в заведения высшего образования заведения необходимо будет составить НМТ или подать результаты ЗНО за 2021 год.

Также МОН утвердило Порядок приема на обучение в заведения профессионального предвысшего образования в 2024 году.

По сравнению со вступительной кампанией в 2023 году есть некоторые изменения, в частности:

Поступающие могут подать в совокупности по всем основам поступления до пять заявлений на бюджет и до пятнадцати заявлений по всем источникам финансирования.

Подготовка иностранцев и лиц без гражданства будет производиться в пределах лицензированных объемов по специальностям по результатам процедуры лицензирования для этого вида деятельности.

Четко выписан порядок обнародования рейтинговых списков поступающих по каждому конкурсному предложению. Уведомление о получении или неполучении рекомендации к зачислению обнародуется не ранее 18:00 22 июля и не позднее 12:00 24 июля.

Более четко выписана процедура редактирования рейтинговых списков поступающих после выполнения/невыполнения ими требований к зачислению.

Продолжительность каждой дополнительной сессии регистрации заявления не менее трех и не более тридцати календарных дней.

Вступительная кампания завершается 31 октября 2024 года.

Также мы сообщали, что Верховная Рада поддержала новый подход к финансированию получения высшего образования.

Кроме того, как мы писали, Минобразования решило приостановить процесс модернизации вузов во время вступительной кампании.

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