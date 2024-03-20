МОН утвердило Порядок приема на обучение для получения высшего образования – что меняется

Министерство образования и науки Украины утвердило Порядок приема на обучение для получения степеней бакалавра, магистра, доктора философии / доктора искусства в 2024 году. Документ определяет основные принципы и процедуры, которыми будут руководствоваться учреждения высшего образования при организации приема поступающих.
По сравнению со вступительной кампанией в 2023 году теперь:
- Конкурсный отбор на обучение для получения степени высшего образования на основе полного общего среднего образования, образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста, образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра, степени высшего образования младшего бакалавра осуществляется по результатам внешнего независимого оценивания 2021 года и/или вступительных испытаний 2022-2024 годов.
- С 2024 года не будет производиться набор поступающих для получения степени высшего образования младшего бакалавра.
- Поступающие в заведения высшего образования на творческие специальности в этом году обязательно будут сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ), а также творческий конкурс.
- НМТ будет содержать четыре предмета, из которых три — украинский язык, история Украины и математика — обязательны. Право выбора еще одного предмета остается за абитуриентом.
- Конкурсный балл для поступления на основе ПЗСО и НРК5 не может быть менее 150 баллов для специальностей отраслей знаний 08 «Право», 28 «Публичное управление и администрирование», 29 «Международные отношения», специальностей 221 «Стоматология», 222 «Медицина» , 226 «Фармация, промышленная фармация», 228 «Педиатрия» области знаний 22 «Здравоохранение».
- Запрещается внеконкурсное поступление даже на контракт по всем специальностям и уровням высшего образования. Это выполнение требования Государственной Антикоррупционной Программы, утвержденной Правительством в 2023 году.
- Проведется Единый государственный квалификационный экзамен (ЄДКІ) по бакалавриату. То есть для поступающих ряда специальностей на магистратуру будут учитываться результаты ЄДКІ.
- Для выпускников колледжей будет действовать норма, что для поступления в заведения высшего образования заведения необходимо будет составить НМТ или подать результаты ЗНО за 2021 год.
Также МОН утвердило Порядок приема на обучение в заведения профессионального предвысшего образования в 2024 году.
По сравнению со вступительной кампанией в 2023 году есть некоторые изменения, в частности:
- Поступающие могут подать в совокупности по всем основам поступления до пять заявлений на бюджет и до пятнадцати заявлений по всем источникам финансирования.
- Подготовка иностранцев и лиц без гражданства будет производиться в пределах лицензированных объемов по специальностям по результатам процедуры лицензирования для этого вида деятельности.
- Четко выписан порядок обнародования рейтинговых списков поступающих по каждому конкурсному предложению. Уведомление о получении или неполучении рекомендации к зачислению обнародуется не ранее 18:00 22 июля и не позднее 12:00 24 июля.
- Более четко выписана процедура редактирования рейтинговых списков поступающих после выполнения/невыполнения ими требований к зачислению.
- Продолжительность каждой дополнительной сессии регистрации заявления не менее трех и не более тридцати календарных дней.
- Вступительная кампания завершается 31 октября 2024 года.
Также мы сообщали, что Верховная Рада поддержала новый подход к финансированию получения высшего образования.
Кроме того, как мы писали, Минобразования решило приостановить процесс модернизации вузов во время вступительной кампании.
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