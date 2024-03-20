В Черкасской области полиция предотвратила заказное убийство судьи

Среди мотивов, которые рассматривают правоохранители, – профессиональная деятельность судьи.

На Черкасщине полиция получила информацию о подготовке к убийству судьи одного из районных судов. Об этом пишут в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции.

Так, по информации правоохранителей, к организации убийства судьи причастен так называемый «смотрящий» за Уманью, а в качестве киллера он привлек своего помощника.

Среди мотивов, которые рассматривают правоохранители, – профессиональная деятельность судьи.

«Фигуранты тщательно готовились к убийству: следили за объектом, изучали его распорядок дня, места, в которых чаще всего бывает, маршруты передвижения, приобрели оружие и гранаты. По указанию «босса» киллер приобрел одежду, маску, перчатки, которые после ликвидации судьи должен был уничтожить», - рассказали правоохранители.

19 марта оперативники, следователи при поддержке отдела силового обеспечения ДСР Нацполиции задержали «смотрящего» и его помощника-киллера. «Смотрящий» ранее был судим за вымогательство и разбой. У фигурантов изъяли оружие, в том числе пистолет с глушителем, гранаты, биты, кастет, одежду, четыре кг каннабиса, долговые расписки от местных жителей около 50 тысяч долларов, почти 4 000 пачек сигарет.

Оба мужчины задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В ближайшее время фигурантам будет сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 14, п. 12. ч. 2 ст. 115 УКУ и по ч. 1 ст. 263 УКУ.

Также готовятся ходатайство в суд об избрании задержанным мер пресечения в виде содержания под стражей.

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