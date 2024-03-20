У Черкаській області поліція запобігла замовному вбивству судді

Серед мотивів, які розглядають правоохоронці, – професійна діяльність судді.

На Черкащині поліція отримали інформацію про підготовку до вбивства судді одного з районних судів. Про це пишуть у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції.

Так, за інформацією правоохоронців, до організації вбивства судді причетний так званий «смотрящий» за Уманню, а в якості кілера він залучив свого помічника.

Серед мотивів, які розглядають правоохоронці, – професійна діяльність судді.

«Фігуранти ретельно готувалися до вбивства: слідкували за об’єктом, вивчали його розпорядок дня, місця, в яких найчастіше буває, маршрути пересування, придбали зброю та гранати. За вказівкою «боса» кілер придбав одяг, маску, рукавиці, які після ліквідації судді повинен був знищити», - розповіли правоохоронці.

19 березня оперативники, слідчі за підтримки відділу силового забезпечення ДСР Нацполіції затримали «смотрящого» та його помічника-кілера. «Смотрящий» раніше був судимий за вимагання та розбій. У фігурантів вилучили зброю, зокрема пістолет з глушником, гранати, бити, кастет, одяг, чотири кг канабісу, боргові розписки від місцевих мешканців на близько 50 тисяч доларів, майже 4 000 пачок цигарок.

Обидва чоловіки затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Найближчим часом фігурантам буде повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 14, п. 12. ч. 2 ст. 115 ККУ та за ч. 1 ст. 263 ККУ.

Також готуються клопотання в суд про обрання затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

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