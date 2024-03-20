Ідентифікація пенсіонерів з числа ВПО: українцям відповіли на актуальні питання

Українцям відповіли на 5 актуальних питань щодо ідентифікації пенсіонерів.

Фото: informator.ua

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Пенсійний фонд України відповів громадянам на 5 актуальних питань щодо ідентифікації пенсіонерів з числа ВПО шляхом відеоконференцзв’язку.

У своїй інфографіці ПФ відповів на такі питання:

Які документи підготувати для проведення сеансу відеоідентифікації

Чи можна під час сеансу відеоідентифікації скористатись допомогою сім’ї

Куди звертатись, коли виникли питання щодо проведення відеоідентифікації

Куди подавати заявку на проходження відеоідентифікації

Де ознайомитись з рішення про проходження відеоідентифікації

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