Идентификация пенсионеров из числа ВПЛ: украинцам ответили на актуальные вопросы

Украинцам ответили на 5 актуальных вопросов по идентификации пенсионеров.

Фото: informator.ua

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Пенсионный фонд Украины ответил гражданам на 5 актуальных вопросов по идентификации пенсионеров из числа ВПЛ путем видеоконференцсвязи.

В своей инфографике ПФ ответил на следующие вопросы:

Какие документы подготовить для проведения сеанса видеоидентификации

Можно ли во время сеанса видеоидентификации воспользоваться семьей

Куда обращаться, когда возникли вопросы проведения видеоидентификации

Куда подавать заявку на прохождение видеоидентификации

Где ознакомиться с решением о прохождении видеоидентификации

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