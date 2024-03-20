Идентификация пенсионеров из числа ВПЛ: украинцам ответили на актуальные вопросы

Пенсионный фонд Украины ответил гражданам на 5 актуальных вопросов по идентификации пенсионеров из числа ВПЛ путем видеоконференцсвязи.
В своей инфографике ПФ ответил на следующие вопросы:
Какие документы подготовить для проведения сеанса видеоидентификации
Можно ли во время сеанса видеоидентификации воспользоваться семьей
Куда обращаться, когда возникли вопросы проведения видеоидентификации
Куда подавать заявку на прохождение видеоидентификации
Где ознакомиться с решением о прохождении видеоидентификации
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.