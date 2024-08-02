У Києві відреставрують будівлю, в якій розташований вхід до станції метро Хрещатик

На Хрещатику відреставрують фасад знакового будинку.

Візуалізація відреставрованої будівлі

У Києві цього літа розпочнеться реставраційний ремонт фасаду будівлі, що знаходиться в самому центрі Хрещатика. Про це повідомляє «Хмарочос».

Будівля є частиною культурної спадщини міста, в ній розташований вхід до станції метро «Хрещатик», бізнес-центр «Хрещатик Плаза», комунальні підприємства та ресторан McDonald's.

Про початок робіт заявила майстерня Viharev Restavration.

Важливо, що ніяких конструктивних змін фасаду не передбачено.

«Розпочинаємо ремонт (реставраційний) фасадів будівлі на Хрещатику. Завдяки зверненням небайдужих громадян та сприянню влади міста, за замовленням бізнес-центру «Хрещатик Плаза» нашою майстернею було розроблено науково-проєктну документацію, яка передбачає очищення та ремонт фасадів, часткову заміну скління вікон на енергоефективне», — заявив творчий колектив.

Роботи планують почати на початку серпня та завершити восени, до настання холодів. На цей період навколо будівлі облаштують безпечну пішохідну галерею для відвідувачів та працівників, а сам об’єкт тимчасово закриють будівельною сіткою.

Всі дозволи та погодження на проведення реставраційних робіт отримані та погоджені, експертиза науково-проєктної документації пройдена, виконавці мають контрольну картку на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення, що передбачає й встановлення паркану.

З фасаду планують прибрати всю зовнішню рекламу, залишивши лише інформаційні вивіски користувачів будівлі. Також передбачається встановлення художньої підсвітки, щоб підкреслити архітектурну особливість споруди.

На період реставрації фасаду навколо будівлі облаштують безпечну пішохідну галерею, а об’єкт закриють будівельною сіткою.

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