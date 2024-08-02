В Киеве отреставрируют здание, в котором расположен вход на станцию ​​метро Крещатик

На Крещатике отреставрируют фасад знакового дома.

Визуализация отреставрированного здания

В Киеве этим летом начнется реставрационный ремонт фасада здания, расположенного в самом центре Крещатика. Об этом сообщает «Хмарочос».

Здание является частью культурного наследия города, в нем расположен вход к станции метро «Крещатик», бизнес-центр «Крещатик Плаза», коммунальные предприятия и ресторан McDonald's.

О начале работ заявила мастерская Viharev Restavration.

Важно, что никаких конструктивных изменений фасада не предусмотрено.

«Начинаем ремонт (реставрационный) фасадов здания на Крещатике. Благодаря обращениям неравнодушных граждан и содействию властей города, по заказу бизнес-центра «Крещатик Плаза» нашей мастерской была разработана научно-проектная документация, которая предусматривает очистку и ремонт фасадов, частичную замену остекления окон на энергоэффективное», — заявил творческий коллектив.

Работы планируют начать в начале августа и завершить осенью, до наступления холодов. В этот период вокруг здания обустроят безопасную пешеходную галерею для посетителей и работников, а сам объект временно закроют строительной сеткой.

Все разрешения и согласования на проведение реставрационных работ получены и согласованы, экспертиза научно-проектной документации пройдена, исполнители имеют контрольную карточку на временное нарушение благоустройства и восстановления, что предусматривает и установку забора.

С фасада планируется убрать всю наружную рекламу, оставив лишь информационные вывески пользователей здания. Также предполагается установка художественной подсветки, чтобы подчеркнуть архитектурную особенность постройки.

В период реставрации фасада вокруг здания обустроят безопасную пешеходную галерею, а объект закроют строительной сеткой.

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