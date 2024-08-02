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Верховный Суд признал систематичность домашнего насилия признаком уголовного преступления

15:17, 2 августа 2024
Систематичность домашнего насилия, которое настойчиво продолжает совершать виновное лицо, в том числе, но не исключительно, может быть подтверждена предыдущим привлечением его к административной ответственности не менее двух раз за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 173-2 КУоАП - КУС ВС.
Верховный Суд признал систематичность домашнего насилия признаком уголовного преступления
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Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда рассмотрел вопрос систематичности домашнего насилия и определил, что повторные административные правонарушения могут подтверждать наличие признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 173-2 КУоАП. Об этом сообщает Верховный Суд.

Прокурор в кассационной жалобе утверждал, что суд апелляционной инстанции пришел к ошибочному выводу об отсутствии в действиях обвиняемого признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 126-1 УК Украины.

По обстоятельствам дела обвиняемый проживал вместе со своей женой и дочерью в общей квартире, не работал и не имел заработка, систематически злоупотреблял алкогольными напитками, создавал родным невыносимые условия проживания, в частности в течение пяти месяцев систематически (несколько раз в неделю, а то и в день) применял к жене и дочери психологическое и экономическое насилие путем принуждения жены, которая по состоянию здоровья не работала и была прикована к постели, и дочери попрошайничать и отдавать ему денежные средства. В результате совершения систематического в течение длительного времени домашнего насилия в семье лицо было дважды привлечено к административной ответственности.

ККС ВС обратил внимание на то, что систематичность домашнего насилия, которое настойчиво продолжает совершать виновное лицо, в том числе, но не исключительно, может быть подтверждена предыдущим привлечением его к административной ответственности не менее двух раз за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 173-2 КУоАП. Поскольку вред физическому или психологическому здоровью лица как следствие административного правонарушения, предусмотренного ст. 173-2 КУоАП, не охватывается понятием "физические или психологические страдания, потеря трудоспособности, эмоциональная зависимость, ухудшение качества жизни потерпевшего лица", что является следствием уголовно наказуемых деяний, определенных ст. 126-1 УК Украины, то предыдущее привлечение лица к административной ответственности за совершение домашнего насилия при условии дальнейшей повторяемости совершения противоправных действий в отношении определенного потерпевшего лица или лиц и наступления конкретных последствий, определенных законодателем как более тяжкие, не может свидетельствовать о двойном привлечении к юридической ответственности одного вида за одно и то же правонарушение.

Такой вывод сделал Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда, отменяя постановление суда апелляционной инстанции.

Постановление ККС ВС от 28 мая 2024 года по делу № 522/2378/22 (производство № 51-7447км23).

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